Курс валют на 9 сентября: доллар и евро существенно подешевели
В понедельник, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты заметно потеряли в цене относительно украинской валюты.
Стоимость американского "зеленого" упала на 22 копейки по сравнению с курсом в пятницу, 6 сентября, – об этом сообщает НБУ.
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Теперь за доллар США нужно отдать 25 гривен 9 копеек.
Цена евро выросла значительно больше – на 33 копейки. В понедельник, 9 сентября, за евро просят 27 гривен 66 копеек.
Источник: 24 канал
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