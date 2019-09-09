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      Курс валют на 9 сентября: доллар и евро существенно подешевели

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 9 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 9 сентября / gettyimages.com

      В понедельник, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты заметно потеряли в цене относительно украинской валюты.

      Стоимость американского "зеленого" упала на 22 копейки по сравнению с курсом в пятницу, 6 сентября, – об этом сообщает НБУ.

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      Теперь за доллар США нужно отдать 25 гривен 9 копеек.

      Цена евро выросла значительно больше – на 33 копейки. В понедельник, 9 сентября, за евро просят 27 гривен 66 копеек.

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      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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