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      Курс валют на 9 октября: евро и доллар снова теряют в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 9 октября 2019
      Курс валют НБУ на 9 октября / 24 Канал

      В среду, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 9 октября цена одного американского доллара составит 24,71 гривны.

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      Заметим, что это на 16 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он также подешевел, однако более существенно – минус 20 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 8 октября.

      Таким образом, в среду цена евро составит 27,14 гривны.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта НБУ Доллар Евро
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