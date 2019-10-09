Курс валют на 9 октября: евро и доллар снова теряют в цене
В среду, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 9 октября цена одного американского доллара составит 24,71 гривны.
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Заметим, что это на 16 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он также подешевел, однако более существенно – минус 20 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 8 октября.
Таким образом, в среду цена евро составит 27,14 гривны.
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