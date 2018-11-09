Курс валют на 9 ноября: доллар несколько подорожал, евро пошел вниз
В пятницу, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько подорожала, зато европейская потеряла в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 9 ноября цена американского доллара составит 27,93 гривны.
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Заметим, что это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он наоборот подешевел. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена уменьшилась на 14 копеек.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,90 гривны.
Источник: 24 Канал
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