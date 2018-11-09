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      Курс валют на 9 ноября: доллар несколько подорожал, евро пошел вниз

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      Курс валют НБУ на 9 ноября: доллар падает, евро растет
      Курс валют НБУ на 9 ноября: доллар падает, евро растет / fakty.com.ua

      В пятницу, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько подорожала, зато европейская потеряла в цене.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 9 ноября цена американского доллара составит 27,93 гривны.

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      Заметим, что это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он наоборот подешевел. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена уменьшилась на 14 копеек.

      Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,90 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Валюта Гривна Курсы валют Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 Канал
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