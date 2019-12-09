Курс валют 9 декабря: гривна установила новый рекорд

На понедельник, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна уверенно укрепилась относительно главных валют США и ЕС, установив новый рекорд за последние годы.

НБУ прогнозирует, что в понедельник, 9 декабря, стоимость одного доллара уменьшится сразу на 16 копеек.

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Таким образом, за один "вечнозеленый" придется заплатить 23 гривны 72 копейки.

Так же уменьшится и стоимость евро – на 17 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

В понедельник главная валюта Европейского союза будет стоить 26 гривен 32 копейки.