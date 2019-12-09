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      Курс валют 9 декабря: гривна установила новый рекорд

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      Каким будет курс валют от НБУ 9 декабря / volynua.com

      На понедельник, 9 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна уверенно укрепилась относительно главных валют США и ЕС, установив новый рекорд за последние годы.

      НБУ прогнозирует, что в понедельник, 9 декабря, стоимость одного доллара уменьшится сразу на 16 копеек.

      Обратите внимание: Рекордно низкий курс доллара: подводные камни для украинцев

      Таким образом, за один "вечнозеленый" придется заплатить 23 гривны 72 копейки.

      Так же уменьшится и стоимость евро – на 17 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

      В понедельник главная валюта Европейского союза будет стоить 26 гривен 32 копейки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Евро
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