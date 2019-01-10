Курс валют на 10 января: валюта продолжает стремительно дорожать

В четверг, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 10 января цена американского доллара составит 28 гривен 12 копеек.

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Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он подорожал аж на 16 копеек, если сравнивать с курсом на среду.

Следовательно, в четверг главная валюта Евросоюза будет стоить 32 гривны 21 копейку.