Курс валют на 10 января: валюта продолжает стремительно дорожать
В четверг, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 10 января цена американского доллара составит 28 гривен 12 копеек.
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Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он подорожал аж на 16 копеек, если сравнивать с курсом на среду.
Следовательно, в четверг главная валюта Евросоюза будет стоить 32 гривны 21 копейку.
Источник: 24 Канал
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