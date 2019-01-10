09:53
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Курс валют на 10 января: валюта продолжает стремительно дорожать

      213 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 10.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 10 января / mind.ua

      В четверг, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, 10 января цена американского доллара составит 28 гривен 12 копеек.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: какие изменения ждут валюту до конца недели

      Заметим, что это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он подорожал аж на 16 копеек, если сравнивать с курсом на среду.

      Следовательно, в четверг главная валюта Евросоюза будет стоить 32 гривны 21 копейку.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Евро Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук