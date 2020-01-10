Курс валют на 10 января: евро и доллар значительно прибавили в цене

На пятницу, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно поднялись в цене.

Согласно информации, опубликованной на сайте НБУ, за американскую валюту 10 января надо будет заплатить на 28 копеек больше, чем в предыдущего банковского дня.

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Так, цена одного доллара США составляет 24 гривны 11 копеек.

Внимание! Согласно прогнозам на 2020 год доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

Европейская валюта, в свою очередь подорожала на 30 копеек.

Цена евро в пятницу, 10 января, удержится на отметке в 26 гривен 79 копеек.

Если в предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар дешевел до 23,3 гривен, то с конца декабря ситуация резко изменилась. Причиной служат неожиданные действия Нацбанка. Там за один день выкупили на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала