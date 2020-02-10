Курс валют на 10 февраля: евро – снова ниже 27 гривен, падение доллара продолжается

На понедельник, 10 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская продолжают обесцениваться.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 10 февраля за один американский доллар придется выложить 24,54 гривны. Это на 3 копейки меньше, чем было предыдущего банковского дня – в пятницу, 7 февраля. Примечательно, что доллар тогда также упал – с 24,8 до 24,58 гривны за единицу.

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Заметим, что в 2020 году американская валюта в основном шла вверх. И ей даже удалось преодолеть сначала отметку в 24 гривны, а через некоторое время – и в 25 гривен. Хотя еще в конце 2019-го один доллар стоил меньше 23,3 гривны.

Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на 7 февраля, евро немного упал в цене. Таким образом, европейская валюта подешевела на 10 копеек и будет стоить в понедельник 26,9 гривны за единицу. Интересно, что предыдущего банковского дня евро обесценился с 27,32 до 27 гривен за единицу.

В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась и почти подобралась до 28 гривен, но эту отметку так и не преодолела. После 27,75 гривны за единицу евро начал падать.

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Почему гривна падала в начале 2020-го

Как рассказал 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая, заходило много нерезидентов, предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– отметил эксперт.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за того, что импорт преобладал над экспортом. Кроме того, можно было увидеть активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту.

В НБУ, со своей стороны, говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов с международных золотовалютных резервов для поддержания курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет, и гривна продолжит укрепляться в 2020 году.

Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит около 27 гривен за один доллар.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала