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      Курс валют на 10 марта: доллар и евро существенно подорожали

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      На вторник, 10 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается основной валюты ЕС.

      Национальный регулятор установил, что во вторник за американский доллар придется заплатить 24 гривны 92 копейки. Таким образом стоимость "вечнозеленого" выросла сразу на 18 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 6 марта.

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      При этом за один евро во вторник, 10 марта, придется выложить 28 гривен 23 копейки. Таким образом курс гривны относительно главной валюты Евросоюза существенно изменился, евро вырос на 54 копейки.

      Изменение курса доллара в 2020 году

      • На прошлой неделе курс гривны относительно доллара сохранял тенденцию, которая продолжалась и в течение последних недель. Доллар продолжал то подниматься, то опускаться.
      • В целом американская валюта сначала подорожала на 44 копейки, а потом опустилась на 29. С начала 2020 года доллар подорожал более чем на 1 гривну.

      Изменение курса евро в 2020 году

      • Если ранее курс евро изменялся параллельно с курсом доллара, то в течение последних недель эта тенденция изменилась – когда американская валюта дорожает, то европейская дешевеет, и наоборот.
      • Так, в начале прошлой недели евро подешевел на 37 копеек, но затем стабилизировался и в течение следующих 4 дней прибавил в стоимости 9 копеек. В то же время с начала года евро подорожал почти на 1 гривну 30 копеек.


      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Гривна Евро Доллар
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