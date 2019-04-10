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      Курс валют на 10 апреля: доллар и евро подорожали

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      Курс валют НБУ на сегодня 10.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 10 апреля / gettyimages.com

      На среду, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

      По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 5 копеек. Поэтому в среду он стоит 26 гривен 69 копеек.

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      В то же время европейская валюта прибавила в цене 14 копеек. Так, стоимость евро в среду составляет 30 гривен 10 копеек.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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