Курс валют на 10 апреля: доллар и евро подорожали

На среду, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 5 копеек. Поэтому в среду он стоит 26 гривен 69 копеек.

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В то же время европейская валюта прибавила в цене 14 копеек. Так, стоимость евро в среду составляет 30 гривен 10 копеек.