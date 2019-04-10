Курс валют на 10 апреля: доллар и евро подорожали
На среду, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.
По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 5 копеек. Поэтому в среду он стоит 26 гривен 69 копеек.
Читайте также: Будет ли зависеть курс доллара от 2 тура выборов: прогноз аналитика
В то же время европейская валюта прибавила в цене 14 копеек. Так, стоимость евро в среду составляет 30 гривен 10 копеек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал14 декабря 2011 , 08:43 1
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Нардеп: вопрос "евроблях" могут решить на этой неделе5 ноября 2018 , 15:20
За 2018 год украинцы уплатили 163,3 млн грн транспортного налога19 декабря 2018 , 14:00