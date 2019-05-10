Курс валют на 10 мая: доллар и евро подешевели

На пятницу, 10 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта существеннее потеряла в цене, а европейская – меньше.

По данным на официальном сайте НБУ, американский "зеленый" подешевел на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому в пятницу стоимость 1 доллара составляет 26 гривен 25 копеек.

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В то же время европейская валюта потеряла в цене меньше – 6 копеек. Так, за 1 евро нужно будет отдать 29 гривен 40 копеек.