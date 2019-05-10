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      Курс валют на 10 мая: доллар и евро подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 10.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 10 мая / GettyImages

      На пятницу, 10 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта существеннее потеряла в цене, а европейская – меньше.

      По данным на официальном сайте НБУ, американский "зеленый" подешевел на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому в пятницу стоимость 1 доллара составляет 26 гривен 25 копеек.

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      В то же время европейская валюта потеряла в цене меньше – 6 копеек. Так, за 1 евро нужно будет отдать 29 гривен 40 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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