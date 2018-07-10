Курс валют на 10 июля: доллар падает, евро растет

На вторник, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта подорожала, а доллар США – наоборот сдает позиции.

Как говорится на официальном сайте НБУ, за выходные американский доллар подешевел на 5 копеек.

Читайте также: Закон о валюте: почему Украина лишилась советских запретов лишь на 27 году независимости

По сравнению с предыдущим банковским днем, его курс 10 июля составит 26 гривен 24 копейки.

Зато евро прибавил в цене 9 копеек – его курс поднялся до 30 гривен 94 копеек.