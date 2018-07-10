Курс валют на 10 июля: доллар падает, евро растет
На вторник, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта подорожала, а доллар США – наоборот сдает позиции.
Как говорится на официальном сайте НБУ, за выходные американский доллар подешевел на 5 копеек.
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По сравнению с предыдущим банковским днем, его курс 10 июля составит 26 гривен 24 копейки.
Зато евро прибавил в цене 9 копеек – его курс поднялся до 30 гривен 94 копеек.
Источник: 24 Канал
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