Курс валют на 10 августа: доллар и евро существенно подорожали

На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По официальным данным Национального банка Украины, 10 августа американская валюта прибавила в цене 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому в пятницу курс доллара составляет 27 гривен 11 копеек.

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В то же время европейская валюта еще больше прибавила в цене – целых 19 копеек. Так, 10 августа стоимость евро составляет 31 гривну 43 копейки.