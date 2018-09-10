Курс валют на 10 сентября: доллар подорожал, а евро потерял в цене

На понедельник, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, валюта США прибавила в цене, а Европы – несколько потеряла.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 сентября, в понедельник доллар США подорожал на 4 копейки. Соответственно стоимость "зеленого" составляет 28 гривен 26 копеек. Читайте также: Насколько вырастет "минималка" в 2019 году: заявление Гройсмана Между тем европейская валюта подешевела, однако всего на 1 копейку. Так, 19 сентября евро стоит 32 гривны 82 копейки.