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      Курс валют на 10 сентября: гривна немного укрепилась относительно доллара и евро

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 10 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 10 сентября / Getty Images

      На вторник, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты вновь несколько потеряли в цене относительно украинских денег.

      Стоимость американского доллара упала на 6 копеек по сравнению с курсом по состоянию на понедельник, 9 сентября, – об этом сообщил НБУ.

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      Теперь за "зеленый" из США нужно отдать 25 гривен и 3 копейки.

      Цена евро упала также – на 5 копеек. Во вторник, 9 сентября, за евро просят 27 гривен 61 копейку.

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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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