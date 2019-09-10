Курс валют на 10 сентября: гривна немного укрепилась относительно доллара и евро
На вторник, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты вновь несколько потеряли в цене относительно украинских денег.
Стоимость американского доллара упала на 6 копеек по сравнению с курсом по состоянию на понедельник, 9 сентября, – об этом сообщил НБУ.
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Теперь за "зеленый" из США нужно отдать 25 гривен и 3 копейки.
Цена евро упала также – на 5 копеек. Во вторник, 9 сентября, за евро просят 27 гривен 61 копейку.
Источник: 24 канал
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