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      Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает падать, евро еще держитсяНа понедельник, 10 декабря,

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      Курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 10 декабря / pixabay.com

      На понедельник, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар потерял в цене 5 копеек.

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      Теперь за одну единицу американской валюты придется выложить 27 гривен 82 копейки.

      Евро существенно не подешевело – сдало позиции лишь на 1 копейку. 10 декабря за него надо отдать 31 гривну 63 копейки.

      Теги: Новости политики Новости Украины Гривна евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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