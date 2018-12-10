Курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018: курс доллара, курс евро

Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает падать, евро еще держитсяНа понедельник, 10 декабря,
На понедельник, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар потерял в цене 5 копеек.
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Теперь за одну единицу американской валюты придется выложить 27 гривен 82 копейки.
Евро существенно не подешевело – сдало позиции лишь на 1 копейку. 10 декабря за него надо отдать 31 гривну 63 копейки.
Источник: 24 канал
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