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      Курс валют 10 декабря: гривна продолжает бить рекорды

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      Каким будет курс валют от НБУ 10 декабря / t1.ua

      На вторник, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После того, как 9 декабря украинская гривна установила очередной рекорд за последние 4 года, 10 декабря она укрепилась еще больше.

      НБУ установил, что 10 декабря украинская гривна укрепится относительно далара США на 3 копейки.

      Интересно: Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны

      Поэтому во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 23 гривны 69 копеек.

      Куда ощутимее гривна укрепится относительно главной валюты Европейского Союза – на 8 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Таким образом 10 декабря один евро будет стоить 26 гривен 24 копейки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна
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