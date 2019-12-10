Курс валют 10 декабря: гривна продолжает бить рекорды
На вторник, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После того, как 9 декабря украинская гривна установила очередной рекорд за последние 4 года, 10 декабря она укрепилась еще больше.
НБУ установил, что 10 декабря украинская гривна укрепится относительно далара США на 3 копейки.
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Поэтому во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 23 гривны 69 копеек.
Куда ощутимее гривна укрепится относительно главной валюты Европейского Союза – на 8 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем.
Таким образом 10 декабря один евро будет стоить 26 гривен 24 копейки.