Курс валют на 11 января: доллар и евро существенно прибавили в цене

В пятницу, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и евро, и американский доллар отметились значительным подорожанием.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, цена американского доллара в пятницу, 11 января, составит 28 гривен 27 копеек.

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Заметим, что это на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

В свою очередь, цена европейской валюты взлетела еще выше. Так, цена евро по состоянию на 11 января – 32 гривны 60 копеек.

Это на 39 копеек больше по сравнению с курсом за 10 января.