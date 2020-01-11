Курс валют на 11 января: доллар и евро снова подешевели

На субботу, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного упали в цене.

Как сообщает государственный регуляторный орган на своем официальном сайте, в субботу за единицу американского доллара надо будет выложить 23,97 гривны. Заметим, Это на 14 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Заметим, что от начала нового 2020 года доллар в основном дорожал, но такое происходит традиционно, поскольку большинство дней украинцы отдыхают, поэтому экономика не работает. В конце прошлого года американская валюта существенно упала в цене. В итоге гривна впервые с января 2016 года установила новый максимум.

В МВФ такие показатели объясняют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках. Также повлиял и приток средств от украинцев, находящихся на заработках.

Что касается прогнозов на 2020 год, то доллар для украинцев будет стоить примерно на уровне 27 гривен.

Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет в таких пределах – 27 гривен за доллар. Также сейчас все такое прогнозируют, и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– пояснил в комментарии 24 канала экономический эксперт Сергей Головнев.

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Кроме доллара, также подешевел евро. Так, согласно официальным данным НБУ, его стоимость составит 26,59 гривны. И европейская валюта подешевела на 20 копеек, если сравнивать с курсом на 10 января.

К слову, в прошлом году евро стал стоить меньше 26 гривен 20 декабря. Тогда за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С тех пор до 28 декабря евро выше 26 гривен не поднимался. От начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 гривны за единицу. Правда, 10 января он вырос до 26,8 гривны.