Курс валют на 11 февраля: стоимость евро и доллара почти не изменится

На вторник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость основных валют США и Евросоюза останется почти такой же, как предыдущего банковского дня.

Госрегулятор установил, что во вторник за один американский доллар придется заплатить 24 гривны 52 копейки.

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Это всего лишь на 2 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня – в понедельник, 10 февраля.

Вместе с тем стоимость доллара продолжает уменьшаться уже в течение целой недели. За это время американская валюта подешевела на 56 копеек.

И это после почти непрерывного роста в течение всего января, когда "вечнозеленый" за один месяц подорожал от 23 гривен 30 копеек до более 25 гривен.

Тем временем за один евро нужно будет заплатить 26 гривен 85 копеек. Таким образом европейская валюта тоже несущественно подешевеет, хотя и несколько больше, чем доллар – на 5 копеек.

Стоимость евро за последнюю неделю также постоянно уменьшается. За семь дней европейская валюта подешевела на 90 копеек. А по состоянию на конец 2019 года один евро стоил 25 гривен 81 копейку.

Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала