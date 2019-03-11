Курс валют на 11 марта: валюта продолжает сильно дешеветь

На понедельник, 11 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта продолжают дешеветь.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 марта цена американского доллара составит 26 гривен 39 копеек.

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Это на 9 копеек копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 7 марта.

Главная валюта Евросоюза потеряла в цене несколько больше – аж 19 копеек.

Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 29 гривен 74 копейки.