Курс валют на 11 марта: валюта продолжает сильно дешеветь
На понедельник, 11 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта продолжают дешеветь.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 11 марта цена американского доллара составит 26 гривен 39 копеек.
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Это на 9 копеек копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 7 марта.
Главная валюта Евросоюза потеряла в цене несколько больше – аж 19 копеек.
Следовательно, в понедельник за один евро придется отдать 29 гривен 74 копейки.
Источник: 24 Канал
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