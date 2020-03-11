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      Курс валют на 11 марта: гривна еще больше обесценилась

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      В среду, 11 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и европейская валюты продолжают дорожать.

      Национальный регулятор установил, что в среду, 11 марта, за один американский доллар придется заплатить 25 гривен 31 копейку. Если сравнить стоимость "зеленого" с предыдущим днем, то цена выросла сразу на 39 копеек.

      Обратите внимание Гривна будет падать, – Фурса

      Не лучше ситуация и с евро. Стоимость валюты ЕС увеличилась на 70 копеек и составляет 28 гривен 79 копеек. Тогда как 10 марта евро стоил 28 гривен и 23 копейки.

      На межбанке главную валюту США можно купить за 25 гривен 38 копеек, продать – 25 гривен 41 копейку. Купить одно евро можно за 28 гривен 85 копеек, продать – 28 гривен 89 копеек.

      В обменниках за один доллар нужно отдать 25 гривен 31 копейку, продать американскую валюту можно за 25 гривен 86 копеек.
      Евро купить можно за 28 гривен 46 копеек, продать – 28 гривен 35 копеек.

      Что известно об изменениях курса валют

      • Из-за паники, вызванной коронавирусом, финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере 5 триллионов долларов. Произошло это в последнюю неделю февраля 2020 года, но продолжилось и в начале марта. На мировых финансовых рынках произошел самый большой спад со времен Мирового финансового кризиса.
      • 9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30%. Этому способствовало отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.
      • В целом доллар и евро в Украине продолжают то подниматься, то опускаться. С начала 2020 года доллар подорожал более чем на 1 гривну, а евро более чем на 1 гривну 30 копеек.

      Что делает НБУ, чтобы сдержать падение курса?Национальный банк Украины 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Это должно поддержать стабильность гривни, которая теоретически может обесцениваться на фоне паники вокруг коронавируса.

      Середньорічний курс гривні щодо долара
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Инфографика Гривна Евро Доллар Курсы валют Доллар-Гривна Валюта
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