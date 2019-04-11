Курс валют на 11 апреля: доллар и евро продолжают расти
На четверг, 11 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова прибавили в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США подорожал на 7 копеек.
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Таким образом в четверг, 11 апреля, за "зеленый" придется выложить 26 гривен 76 копеек.
Европейская валюта укрепила свои позиции на 8 копеек. Она будет стоить 30 гривен 18 копеек.
Источник: 24 канал
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