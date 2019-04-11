Курс валют на 11 апреля: доллар и евро продолжают расти

На четверг, 11 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова прибавили в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США подорожал на 7 копеек. Читайте также: Будет ли зависеть курс доллара от 2 тура выборов: прогноз аналитика Таким образом в четверг, 11 апреля, за "зеленый" придется выложить 26 гривен 76 копеек. Европейская валюта укрепила свои позиции на 8 копеек. Она будет стоить 30 гривен 18 копеек.