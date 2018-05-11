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Курс валют на 11 мая: доллар и евро подешевели

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Курс валют НБУ на 11 мая
Курс валют НБУ на 11 мая / fxstreet.com

На пятницу, 11 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта несколько упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 11 мая цена американского доллара составит 26,19 гривны.

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Заметим, что это на две копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он тоже незначительно подешевел, то есть потерял всего одну копейку, если сравнивать с курсом на четверг, 10 мая.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,11 гривны.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги евро НБУ Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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