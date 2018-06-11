Курс валют на 11 июня: евро резко обвалилось в цене

На понедельник, 11 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты подешевели.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, 11 июня доллар упал на 4 копейки в цене по сравнению с предыдущим банковским днем 8 июня.

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Так, в понедельник за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 13 копеек.

В отличие от доллара, евро значительно больше потеряло в цене по отношению к украинской гривне. Следовательно, европейская валюта будет стоить 30 гривен 72 копейки. Отметим, это на 25 копеек меньше, чем в пятницу, 11 июня.