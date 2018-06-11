09:42
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Курс валют на 11 июня: евро резко обвалилось в цене

181 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 11 июня
Курс валют НБУ на 11 июня / insights.abnamro.nl

На понедельник, 11 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты подешевели.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, 11 июня доллар упал на 4 копейки в цене по сравнению с предыдущим банковским днем 8 июня.

Читайте также: Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате средств на более чем 3 миллиона гривен

Так, в понедельник за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 13 копеек.

В отличие от доллара, евро значительно больше потеряло в цене по отношению к украинской гривне. Следовательно, европейская валюта будет стоить 30 гривен 72 копейки. Отметим, это на 25 копеек меньше, чем в пятницу, 11 июня.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар НБУ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук