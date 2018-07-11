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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 11 июля: евро существенно подешевел

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Курс валют НБУ на 11 июля: евро стремительно дешевеет
Курс валют НБУ на 11 июля: евро стремительно дешевеет / aif.md

На среду, 11 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта подешевела на 4 копейки, а вот европейская – более существенно уменьшила стоимость.

Как информирует официальный сайт Нацбанка, американский доллар потерял 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Его цена во вторник, 11 июля, составляет 26 гривен 20 копеек.

В свою очередь, евро подешевел на 25 копеек, по сравнению с курсом на 10 июля.

Цена европейской валюты составляет 30 гривен 69 копеек.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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