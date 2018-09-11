Курс валют на 11 сентября: евро стремительно подешевел, доллар – всего на несколько копеек
На вторник, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Так, согласно данным, обнародованным на официальном сайте НБУ, курс доллара США во вторник, 11 сентября, составит 28 гривен 20 копеек.
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Это на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Одновременно курс евро упал сразу на 19 копеек.
11 сентября НБУ зафиксировал официальный курс евро на уровне 32 гривны 63 копейки.
Источник: 24 Канал
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