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Курс валют на 11 сентября: евро стремительно подешевел, доллар – всего на несколько копеек

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Курс валют НБУ на 11 сентября
Курс валют НБУ на 11 сентября / uapress.info

На вторник, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Так, согласно данным, обнародованным на официальном сайте НБУ, курс доллара США во вторник, 11 сентября, составит 28 гривен 20 копеек.

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Это на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Одновременно курс евро упал сразу на 19 копеек.

11 сентября НБУ зафиксировал официальный курс евро на уровне 32 гривны 63 копейки.

Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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