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      Курс валют на 11 сентября: доллар достиг минимума за три года

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 11 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 11 сентября / money24.kharkov.ua

      В среду, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова резко теряют в цене.

      По данным НБУ, доллар потерял в своей стоимости сразу 15 копеек и впервые за три года будет стоить меньше, чем 25 гривен.

      Обратите внимание! Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Так, 11 сентября за главную валюту США придется заплатить 24 гривны 88 копеек.

      В то же время евро стал дешевле на 14 копеек. В среду он будет стоить 27 гривен 47 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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