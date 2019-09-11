Курс валют на 11 сентября: доллар достиг минимума за три года

В среду, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова резко теряют в цене.

По данным НБУ, доллар потерял в своей стоимости сразу 15 копеек и впервые за три года будет стоить меньше, чем 25 гривен.

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Так, 11 сентября за главную валюту США придется заплатить 24 гривны 88 копеек.

В то же время евро стал дешевле на 14 копеек. В среду он будет стоить 27 гривен 47 копеек.