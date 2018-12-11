Курс валют НБУ на сегодня 11.12.2018: курс доллара, курс евро

На вторник, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта несколько подешевела, а европейская прибавила в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар потерял в цене 5 копеек. Поэтому во вторник стоимость американской валюты составляет 27 гривен 77 копеек. Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины Тем временем евро подорожало на 10 копеек и его цена составляет 31 гривну 73 копейки.