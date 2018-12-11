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      Курс валют на 11 декабря: доллар потерял в цене, а евро подорожало

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      Курс валют НБУ на сегодня 11.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 11 декабря / epravda.com.ua

      На вторник, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта несколько подешевела, а европейская прибавила в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар потерял в цене 5 копеек. Поэтому во вторник стоимость американской валюты составляет 27 гривен 77 копеек.

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      Тем временем евро подорожало на 10 копеек и его цена составляет 31 гривну 73 копейки.

      Теги: Новости Украины Валюта Гривна Курсы валют Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 Канал
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