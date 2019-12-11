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      Курс валют на 11 декабря: доллар держится на рекордно низком уровне

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      Каким будет курс валют от НБУ 11 декабря / finance.liga.net

      На среду, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После очередного рекорда 10 декабря гривна укрепила свои позиции.

      НБУ установил, что 11 декабря доллар США останется на уровне 23 гривен 69 копеек. А это – самый низкий показатель за почти четыре последних года.

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      Европейская валюта тоже зафиксировала свою цену. За один евро придется отдать 26 гривен 24 копейки.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
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