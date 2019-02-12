Курс валют на 12 февраля: как подорожали доллар и евро

На вторник, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты немного прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 12 февраля цена американского доллара составит 27,06 гривны.

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Заметим, что это на 17 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он также подорожал, однако уже не так существенно – всего плюс 8 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,60 гривны.