Курс валют на 12 февраля: доллар и евро резко подешевели

На среду, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе иностранные валюты вновь подешевели.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 12 февраля цена американского "зеленого" составит 24 гривны 42 копейки.

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Это на 10 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 11 февраля.

В то же время главная валюта Евросоюза потеряла в цене гораздо больше, чем доллар, – до 23 копеек. Следовательно, в среду за один евро придется отдать 26 гривен 62 копейки.

Заметим, последнюю неделю обе иностранные валюты теряют в цене по отношению к гривне. Так, американский доллар подешевел на 65 копеек, а евро – на 1 гривну 10 копеек.

Обратите внимание! Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит около 27 гривен за один доллар.

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Как изменилась цена на валюту с начала 2020 года:

В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

После праздников валюта начала постепенно дорожать. В течение января доллар прибавил в цене более 1 гривны, а евро – 90 копеек. В начале февраля обе валюты вновь резко подскочили – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривнам за единицу. Но 4 февраля иностранные валюты начали дешеветь.

Нацбанк Украины утверждает, что угроз для обесценивания гривны нет, и национальная валюта продолжит укрепляться в 2020 году.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала