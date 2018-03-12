Курс валют на 12 марта: и доллар, и евро стремительно подешевели
На понедельник, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основные мировые валюты ощутимо сдают свои позиции.
На понедельник, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
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Так, после затяжных выходных официальный курс американского доллара снизился сразу на 25 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
По данным НБУ, официальный курс доллара США в понедельник, 12 марта составляет 26 гривен 9 копеек.
Евро потерял еще больше и его официальный курс снизился сразу на 30 копеек и теперь составляет 32 гривны 40 копеек.
Источник: 24 Канал
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