Курс валют на 12 марта: гривна укрепляется, заметно дешевеет евро
На вторник, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Тенденция к удешевлению и американской, и европейской валюты сохраняется.
Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, 12 марта цена американского доллара составит 26 гривен 31 копейку.
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Таким образом, доллар потерял в цене 7 копеек, по сравнению с 11 марта.
Главная валюта Евросоюза – евро – потеряла в цене заметно больше, 16 копеек.
Поэтому во вторник, 12 марта, за один евро придется отдать 29 гривен 58 копеек.
Источник: 24 канал
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