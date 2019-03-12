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      Курс валют на 12 марта: гривна укрепляется, заметно дешевеет евро

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      Курс валют НБУ на сегодня 12.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 12 марта / gettyimages.com

      На вторник, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Тенденция к удешевлению и американской, и европейской валюты сохраняется.

      Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, 12 марта цена американского доллара составит 26 гривен 31 копейку.

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      Таким образом, доллар потерял в цене 7 копеек, по сравнению с 11 марта.

      Главная валюта Евросоюза – евро – потеряла в цене заметно больше, 16 копеек.

      Поэтому во вторник, 12 марта, за один евро придется отдать 29 гривен 58 копеек.

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      Теги: Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Новости Украины НБУ
      Источник: 24 канал
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