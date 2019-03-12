Курс валют на 12 марта: гривна укрепляется, заметно дешевеет евро

На вторник, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Тенденция к удешевлению и американской, и европейской валюты сохраняется.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, 12 марта цена американского доллара составит 26 гривен 31 копейку. Читайте также: Будет ли курс гривны снова колебаться: объяснение финансиста Таким образом, доллар потерял в цене 7 копеек, по сравнению с 11 марта. Главная валюта Евросоюза – евро – потеряла в цене заметно больше, 16 копеек. Поэтому во вторник, 12 марта, за один евро придется отдать 29 гривен 58 копеек.