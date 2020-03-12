Курс валют на 12 марта: евро и доллар снова существенно прибавили в цене

В четверг, 12 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, гривна в очередной раз продолжает падать.

Каким будет курс доллара к гривне

Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 12 марта один американский доллар будет стоить 25,62 гривны. Это на 31 копейку больше, чем было в предыдущий банковский день – в среду, 11 марта. Интересно, что тогда доллар подорожал с 24,92 гривны до 25,31 гривны.

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Не лучше ситуация и в обменниках – здесь предлагают курс в более чем 26 гривен за доллар (купля-продажа). На межбанке доллар стоит чуть более 25,7 гривны за единицу.

Заметим, что начался длительный подъем доллара 25 февраля. Происходило это на фоне эпидемии коронавируса. Впоследствии на ситуацию оказал влияние крупнейший со времен Мирового финансового кризиса спад на мировых финансовых рынках. Его также спровоцировала паника, вызванная коронавирусом. Подлило масла в огонь и отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией. В итоге финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере 5 триллионов долларов.

Обратите внимание! Еще в начале 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны. Если сравнивать нынешнее состояние с теми показателями, то американская валюта подорожала более чем на 1 гривну.

Каким будет курс евро к гривне

Ситуация с евро очень похожа на доллар. Правда, евро растет гораздо существеннее. В частности, в начале 2020 года за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. Теперь же, 12 марта, согласно данным НБУ, европейская валюта стоит 29,05 гривны за единицу. А это почти плюс 3 гривны.

Если же сравнивать с курсом на 11 марта, евро подорожал на 26 копеек. Аналогичный рост можно было наблюдать и в предыдущий банковский день – тогда он прыгнул с 28,23 до 28,79 гривны за единицу.

В обменниках за евро предлагают курс в более 30 гривен. А на межбанке европейская валюта стоит 29,09 (покупка) – 29,12 (продажа).Как и в случае с долларом, евро начал резко идти вверх также 25 февраля. Причины – такие же:

коронавирус,

отсутствие соглашения между ОПЕК и Россией.

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Что о падении гривны говорят в НБУ

По информации регулятора, нынешний высокий спрос на валюту на межбанковском рынке является типичным для послепраздничных дней. В то же время его подпитывают нервные настроения участников рынка, связанные с высокой неопределенностью относительно дальнейшего распространения коронавируса в мире. Влияет на такие настроения и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке – межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны,

– отметили представители Нацбанка.

В НБУ добавляют, что для предотвращения "раскачивания" курса будут привлекать также и международные резервы. И это уже подтверждено на практике. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, 10 марта – 250 миллионов долларов, а 11 числа – почти 350 миллионов долларов.

Заметим! Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиарда долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

В то же время в Нацбанке уверяют, что эпидемия коронавируса вызвала лишь ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. По их убеждению, украинский экспорт продолжает расти. Взамен некоторое снижение цен на отдельные экспортные товары компенсирует дальнейшее наращивание физических объемов поставок за рубеж. Кроме того, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители. Это приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

Сокращение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства Украины в течение последних недель является незначительным. Ситуация на денежно-кредитном рынке также остается стабильной. Гривневая ликвидность банковской системы сейчас составляет около 230 миллиардов гривен, а валютная – более 8 миллиардов долларов,

– успокаивает госрегулятор.

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Прогноз курса доллара / Инфографика 24 канала