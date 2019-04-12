Курс валют на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене

На пятницу, 12 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обоих валют продолжает расти.

По данным на официальном сайте НБУ, американский доллар прибавил в цене 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Поэтому в пятницу, 12 апреля, за "зеленый" придется выложить 26 гривен 83 копейки.

Европейская валюта подорожала чуть меньше - на 4 копейки. Она будет стоить 30 гривен 22 копейки.