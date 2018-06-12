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Курс валют на 12 июня: доллар незначительно упал, а евро вырос

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Курс валют НБУ на 12 июня
Курс валют НБУ на 12 июня / news.online.ua

На вторник, 12 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта несколько подешевела, а европейская наоборот – подорожала.

По информации на официальном сайте НБУ, 12 июня доллар упал на 4 копейки в цене по сравнению с предыдущим банковским днем 11 июня.

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Так, во вторник стоимость американской валюты составляет 26 гривен 9 копеек.

В отличие от "зеленого" европейская валюта прибавила в цене 4 копейки относительно украинской гривны. Поэтому 12 июня, один евро можно приобрести за 30 гривен 76 копеек.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Валюта евро Доллар Курсы валют
Источник: 24 Канал
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