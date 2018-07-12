Курс валют на 12 июля: евро снова подорожал

В четверг, 12 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта выросла в цене на 2 копейки, а вот европейская – поднялась на 8 копеек.

Как сообщает официальный сайт Нацбанка, американский доллар вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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По сравнению с предыдущим банковским днем, его курс 11 июля составит 26 гривен 22 копейки.

Между тем евро поднялся в цене на 8 копеек – его курс составит 30 гривен 77 копеек.