Курс валют на 12 июля: евро снова подорожал
В четверг, 12 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта выросла в цене на 2 копейки, а вот европейская – поднялась на 8 копеек.
Как сообщает официальный сайт Нацбанка, американский доллар вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
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По сравнению с предыдущим банковским днем, его курс 11 июля составит 26 гривен 22 копейки.
Между тем евро поднялся в цене на 8 копеек – его курс составит 30 гривен 77 копеек.
Источник: 24 канал
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