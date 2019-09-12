08:58
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Курс валют на 12 сентября: доллар прибавил в цене несколько копеек

      56 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 12 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 12 сентября / 24 канал

      На четверг, 12 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта подорожала на несколько копеек, а евро не изменил позиций.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США прибавил в цене 8 копеек. Поэтому в четверг американская валюта стоит 24 гривны 96 копеек.

      Читайте также: Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться

      В то же время евро стоит 27 гривен 47 копеек – столько же, как и предыдущего банковского дня.

      blog_ava
      Отвоевали 5 лет: три добровольческих батальона передали полиции оружие на Донбассе
      сегодня
      543
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 128
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 08:20 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 826
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      550
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      548
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 сентября , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1682
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук