Курс валют на 12 сентября: доллар прибавил в цене несколько копеек

На четверг, 12 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта подорожала на несколько копеек, а евро не изменил позиций.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США прибавил в цене 8 копеек. Поэтому в четверг американская валюта стоит 24 гривны 96 копеек. Читайте также: Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться В то же время евро стоит 27 гривен 47 копеек – столько же, как и предыдущего банковского дня.