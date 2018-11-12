Курс валют на 12 ноября: евро существенно подешевело
На понедельник, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 4 копейки. Поэтому в понедельник доллар США будет стоит 27 гривен 89 копеек.
Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины
Относительно европейской валюты, то она потеряла значительно больше – сразу 26 копеек. Так, 12 ноября за 1 евро придется отдать 31 гривну 64 копейки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии