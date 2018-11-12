На понедельник, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 4 копейки. Поэтому в понедельник доллар США будет стоит 27 гривен 89 копеек.

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Относительно европейской валюты, то она потеряла значительно больше – сразу 26 копеек. Так, 12 ноября за 1 евро придется отдать 31 гривну 64 копейки.