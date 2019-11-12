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      Курс валют на 12 ноября: доллар и евро почти не изменили позиций

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 12 ноября 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 12 ноября / regnum.ru

      На вторник, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного прибавили в цене.

      По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта прибавила в цене всего 1 копейку. Поэтому стоимость доллара во вторник составляет 25 гривен 51 копейку.

      Читайте также: НБУ готов предоставить PayPal лицензию для работы в Украине: детали

      В то же время европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 6 копеек.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Евро Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Гривна
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