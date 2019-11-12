Курс валют на 12 ноября: доллар и евро почти не изменили позиций
На вторник, 12 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного прибавили в цене.
По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта прибавила в цене всего 1 копейку. Поэтому стоимость доллара во вторник составляет 25 гривен 51 копейку.
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В то же время европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 6 копеек.
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