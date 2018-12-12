Курс валют НБУ на сегодня 12.12.2018: курс доллара, курс евро

Курс валют на 12 декабря: доллар и евро резко потеряли в цене
На среду, 12 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты стремительно подешевели.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 12 ноября цена американского доллара составит 27 гривен 71 копейку.
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Заметим, что это на 7 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.
Относительно евро, то он подешевел аж на 20 копеек, если сравнивать с курсом на вторник.
Следовательно, в среду главная валюта Евросоюза будет стоить 31 гривну 53 копейки.
Источник: 24 Канал
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