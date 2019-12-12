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      Курс валют 12 декабря: позиции доллара и евро в очередной раз пошатнулись

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      Каким будет курс валют от НБУ 12 декабря / Goodfon

      В четверг, 12 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 12 декабря за один американский доллар придется выложить 23,6 гривны.

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      Это на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 10 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 11 декабря.

      Таким образом, в четверг европейская валюта будет стоить 26,14 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Евро Валюта Деньги Доллар-Гривна Курсы валют НБУ
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