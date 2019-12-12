Курс валют 12 декабря: позиции доллара и евро в очередной раз пошатнулись
В четверг, 12 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного упали в цене.
Согласно данным НБУ, 12 декабря за один американский доллар придется выложить 23,6 гривны.
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Это на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 10 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 11 декабря.
Таким образом, в четверг европейская валюта будет стоить 26,14 гривны.
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