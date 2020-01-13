Курс валют на 13 января: валюта не изменилась в цене
На понедельник, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты не изменились в цене.
Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 13 января цена американского "зеленого" составит 23 гривны 97 копеек.
Интересное: Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз
Это такая же цена, которая была в предыдущей банковский день – 11 декабря.
Главная валюта Евросоюза также сохранила свои позиции по отношению к гривне. В понедельник за один евро придется отдать 26 гривен 59 копеек.
Как меняется курс валют с начала 2020 года?
С начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-30 копеек.
Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
Узнайте больше: Почему гривна укрепляется: объяснение МВФ
Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Протесты в Тегеране: силовики обстреляли демонстрантов, есть погибшие и раненые – видеосегодня , 09:16
-
Кто из голливудских звезд стал лауреатом премии Critics' Choice Awards 2020: списоксегодня , 08:54
-
Главные новости 12 января: задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой, США противостоят Иранусегодня , 08:12