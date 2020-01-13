Курс валют на 13 января: валюта не изменилась в цене

На понедельник, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты не изменились в цене.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 13 января цена американского "зеленого" составит 23 гривны 97 копеек.

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Это такая же цена, которая была в предыдущей банковский день – 11 декабря.

Главная валюта Евросоюза также сохранила свои позиции по отношению к гривне. В понедельник за один евро придется отдать 26 гривен 59 копеек.

Как меняется курс валют с начала 2020 года?

С начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Поэтому за 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-30 копеек.

Между тем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

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Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала