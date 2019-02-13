Курс валют на 13 февраля: доллар и евро дешевеют
На среду, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты несколько подешевели.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, евро будет стоить 30 гривен 50 копеек, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Относительно доллара, то он тоже несколько потерял в цене.
Цена американского доллара составит 27 гривен 00 копеек, что на 6 копеек меньше, чем 12 февраля.
Источник: 24 канал
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