Курс валют на 13 февраля: доллар и евро дешевеют

На среду, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты несколько подешевели.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, евро будет стоить 30 гривен 50 копеек, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Относительно доллара, то он тоже несколько потерял в цене.

Цена американского доллара составит 27 гривен 00 копеек, что на 6 копеек меньше, чем 12 февраля.