Курс валют на 13 марта: доллар и евро прибавили в цене

На среду, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно подорожали.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, несущественно прибавил в цене, а именно – 4 копейки. Поэтому в среду доллар стоит 26 гривен 35 копеек.

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Между тем европейская валюта подорожала существеннее – на 14 копеек. Так, в среду стоимость евро составляет 29 гривен 72 копейки.