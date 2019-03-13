Курс валют на 13 марта: доллар и евро прибавили в цене
На среду, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно подорожали.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, несущественно прибавил в цене, а именно – 4 копейки. Поэтому в среду доллар стоит 26 гривен 35 копеек.
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Между тем европейская валюта подорожала существеннее – на 14 копеек. Так, в среду стоимость евро составляет 29 гривен 72 копейки.
Источник: 24 Канал
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