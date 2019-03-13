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      Курс валют на 13 марта: доллар и евро прибавили в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 13.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 13 марта / money24.kharkov.ua

      На среду, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно подорожали.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, несущественно прибавил в цене, а именно – 4 копейки. Поэтому в среду доллар стоит 26 гривен 35 копеек.

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      Между тем европейская валюта подорожала существеннее – на 14 копеек. Так, в среду стоимость евро составляет 29 гривен 72 копейки.

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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