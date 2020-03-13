Курс валют на 13 марта: евро остановил рост

В пятницу, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривне удалось немного укрепить свои позиции относительно евро. Однако с долларом ситуация кардинально другая, "зеленый" продолжает расти.

Согласно данным на сайте НБУ, 13 марта за один американский доллар придется заплатить 25 гривен 85 копеек. Американская валюта постоянно продолжает расти. Только за сутки "зеленый" подорожал на 23 копейки. Заметим, что 12 марта его стоимость составляла 25 гривен 62 копейки.

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В то же время европейская валюта практически прекратила дорожать. По сравнению с предыдущим днем стоимость евро увеличилась лишь на копейку и теперь составляет 29 гривен 5 копеек. Тогда как 12 марта – 29 гривен и 4 копейки.

Почему курс валют продолжает расти

На это влияют сразу несколько факторов. В Нацбанке объяснили, что колебания стоимости валюты является следствием психологических факторов и являются краткосрочными.

В НБУ убеждены, что колебания вызвали:

послепраздничные дни;

распространение коронавируса в мире;

обвал мировых бирж;

падение цен на нефть на 30%.

Для предотвращения "расшатывания" курса НБУ продает международные резервы. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк продал всего 907 миллионов долларов.

Что известно о падении курса гривны?

Еще в начале 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. Валюта существенно стала дорожать 25 февраля на фоне эпидемии коронавируса.



Теперь же в обменниках предлагают курс более 26 гривен за доллар (покупка – продажа). Евро, со своей стороны, вырос более чем 29 гривен за единицу. Последний раз такими показателями валюта отмечалась в августе 2019 года.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала