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      Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений

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      Курс валют НБУ на сегодня 13.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 13 мая / Коллаж 24 канал

      На понедельник, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют не изменилась.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 13 мая американский доллар будет стоить 26,21 гривны.

      Читайте также: Неожиданное укрепление гривны в Украине: Нацбанк назвал причину

      Заметим, что такой же была стоимость "зеленого" и в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то его цена также не изменилась, если сравнивать с курсом на субботу.

      Таким образом, в понедельник цена европейской валюты составит 29,43 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро
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