Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений
На понедельник, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют не изменилась.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 13 мая американский доллар будет стоить 26,21 гривны.
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Заметим, что такой же была стоимость "зеленого" и в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его цена также не изменилась, если сравнивать с курсом на субботу.
Таким образом, в понедельник цена европейской валюты составит 29,43 гривны.
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