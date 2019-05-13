Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений

На понедельник, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют не изменилась.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 13 мая американский доллар будет стоить 26,21 гривны.

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Заметим, что такой же была стоимость "зеленого" и в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то его цена также не изменилась, если сравнивать с курсом на субботу.

Таким образом, в понедельник цена европейской валюты составит 29,43 гривны.