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Курс валют на 13 июня: доллар и евро незначительно подешевели

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Курс валют НБУ на 13 июня
Курс валют НБУ на 13 июня / ntv.ru

На среду, 13 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По сравнению с предыдущим банковским днем стоимость доллара и евро незначительно упали.

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По информации на официальном сайте НБУ, в среду, 13 июня, стоимость американской валюты составляет 26 гривен 8 копеек. Это на 1 копейку меньше предыдущего банковского дня.

Европейская валюта также потеряла в цене 1 копейку по отношению к украинской гривне и 13 июня ее можно приобрести за 30 гривен 75 копеек.

Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 канал
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