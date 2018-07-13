Курс валют на 13 июля: евро стремительно падает, доллар – на месте

В пятницу, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта существенно упала.

За сутки евро подешевел сразу на 20 копеек.

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Как сообщает сайт НБУ, официальный курс евро 13 июля составит 30 гривен 57 копеек.

Доллар США – на месте. Как и в предыдущий банковский день его курс будет 26 гривен 22 копейки.