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Курс валют на 13 июля: евро стремительно падает, доллар – на месте

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Курс валют НБУ на 13 июля
Курс валют НБУ на 13 июля / aif.ua

В пятницу, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта существенно упала.

За сутки евро подешевел сразу на 20 копеек.

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Как сообщает сайт НБУ, официальный курс евро 13 июля составит 30 гривен 57 копеек.

Доллар США – на месте. Как и в предыдущий банковский день его курс будет 26 гривен 22 копейки.

Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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