Курс валют на 13 августа: евро существенно потерял в цене
На понедельник, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар существенно прибавил в цене, а евро – существенно потерял.
Согласно официальным данным финансового регулятора, в понедельник, 13 августа, за доллар нужно будет отдать 27 гривен 24 копейки. Это на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Относительно евро, то ситуация противоположная. В понедельник за европейскую валюту нужно будет отдать 31 гривну 21 копейку. По сравнению с предыдущим банковским днем евро потерял в цене аж 22 копейки.
Источник: 24 канал
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